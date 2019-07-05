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Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет
Жители прифронтовых поселков Майорское и Зайцево взбунтовались и выдвинули условие оккупанту в Горловке. Письмо к оккупированной Горловке обнародовал ресурс "Ситуация на блокпостах Донбасса", передает "Диалог.UA".
Жители прифронтовых населенных пунктов пожаловались, что из-за постоянных обстрелов со стороны "ДНР" они вынуждены мириться с серьезными неудобствами. Так, в Бахмутке уже 3 года нет воды из-за прорыва трубопровода в Горловке. В Майорске схожие проблемы из-за повреждения водопровода в серой зоне. А Жованка оказалась заблокирована из-за разрушенной боями дороги. Туда не может проехать ни скорая, ни МЧС, ни школьный автобус. Оккупанты не желают давать гарантии безопасности ремонтникам, из-за чего проблемы не решаются. "Ежедневно КПВВ Майорск пересекает 10000 человек, по необходимости получения пенсий, социальных выплат, посетить родных и близких.Все это быстро, комфортно, с пониманием ситуации, в которой вы оказались… А мы, жители 3айцево, уже пять лет живем в ненормальных условиях", - пишут возмущенные украинцы. Они отмечают, что уже трижды обращались за получением гарантии "режима тишины", но ответ давали только ВСУ. Террористы просьбу игнорируют. Они призвали оккупантов в Горловке дать коммунальным службам восстановить нормальную работу водопровода и отремонтировать дорогу. "Мы доведены до отчаяния и предупреждаем: если с 01.08‚2019 не будет обеспечен "Режим Тишины" со стороны ОРДЛО сроком на 30 суток — мы будем вынуждены перекрыть автомобильную дорогу Горловка—Бахмут до позитивного решения проблемы", - пригрозили граждане.
Теги: Донбасс, Горловка, угроза, Зайцево
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