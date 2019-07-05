Жители неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами жалуются на Пенсионный фонд РФ

05.07.2019 13:26

Большинство людей из неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей, которым в РФ отказали в выдаче паспорта, – старше 45 лет. А получившие паспорта жалуются на действия Пенсионного фонда России. Об этом сегодня, 5 июля, на своей странице в Facebook сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишут Донецкие новости.

«О "паспортизации" жителей оккупированной части Донбасса… С огромной неохотой оккупанты принимают документы от пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Большинство документов, которые были возвращены с отметкой "отказать", были от лиц старше 45-ти лет», – написал замминистра.

Также он сообщил, что люди, получившие паспорт РФ, жалуются на действия Пенсионного фонда России, работники которого отказываются оформлять пенсии. «Из числа поданных документов, положительное решение принято в отношении... 22% заявителей», – рассказал Тука.

Кроме того, он сообщил, что «администрация» неподконтрольной Луганщины решила «усилить контроль за выездом» «государственных служащих ЛНР» в РФ.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».