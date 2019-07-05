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Жители Водяного ходят за питьевой водой через минное поле
В прифронтовом селе Водяное под Мариуполем (Донецкая обл.) местные жители не имеют необходимого доступа к питьевой воде. Некоторые из них, несмотря на риск, вынуждены ходить через обстреливаемый участок местности к колодцу, расположенному на линии разграничения, либо в соседнее село через заминированное поле. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, пишут Донецкие новости.
По его словам, на сегодняшний день в дачных домиках в Водяном остаются 10 мирных жителей пенсионного возраста.
«Единственный колодец с водой, пригодной к употреблению здесь расположен за пределами населенного пункта, на поле, которое является линией разграничения сторон между контролируемым Вооруженными силами Украины Водяным и неподконтрольным украинским властям Коминтерново (Пикузы)», – написал Каплин.
Как рассказал волонтер, некоторые местные жители на свой страх и риск ходят набирать из этого колодца воду на простреливаемый участок местности, некоторые жители, по причине постоянных перестрелок боятся туда ходить и вынуждены ждать воду от гуманитарных организаций, либо употреблять в пищу техническую воду, либо путешествовать за водой в Лебединское – пешком через заминированное поле, или в Мариуполь, до которого 15 км на автомобиле.
Он уточнил, что регулярный транспорт в село не ездит. Доступ гражданских лиц в населенный пункт ограничен из соображений безопасности. Здесь ежедневно идут боевые действия.
«Жители обратились к нам с просьбой купить насос и 500 метров шланга, для оборудования места по набору питьевой воды в более безопасном месте, тем самым отведя кран для набора воды в тыловую зону. Сегодня обсуждали возможность установления режима "тишины" для проведения работ, а также возможность привлечения инженерной техники: для того, чтобы вода не перемерзала в зимний период необходимо прорыть траншею в 500 метров, чтобы закопать водопроводную трубу в землю», – пояснил Каплин.
Кроме того, он добавил, что во время поездки по населенному пункту, на дороге видели несколько свежих воронок, образовавшихся, в результате недавнего попадания артиллерийских снарядов в жилые массивы. «Одна из них – примерно в 150 метра от дома одного из местных жителей», – отметил волонтер.
Теги: Донбасс, вода, мины, фронт, Водяное
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