- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Эксперт рассказал об опасных ловушках, которые Путин готовит на Донбассе18:02
Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе
Ситуация на Востоке украинского государства, несмотря на разведение сил и средств у Станицы Луганской, несмотря на договоренности, достигнутые в Минске, продолжает обостряться. Причем причиной тому являются как раз террористические бандитские формирования, которые не прекращают первыми обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.
В частности, как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, террористы «ЛДНР» двенадцать раз атаковали позиции ООС, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 и 120 миллиметров. За минувшие сутки, 5 июля, НВФ 28 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе.
Таким образом, российские оккупационные войска открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов разных систем, вооружения БМП, пулеметов крупного калибра, снайперских винтовок, а также стрелкового оружия. В частности, обстрелы вражеские силы проводили рядом с Марьинкой, Новотроицким, Богдановкой, Водяным, Новоселовкой Второй, Новогнатовкой, Авдеевкой, Крымским, Новолуганским, Светлодарском, Майским, Золотым-4, Николаевкой…
Два украинских военных в результате вражеских обстрелов были ранены, а еще четверо получили боевые травмы. Также уточняется, что на каждый обстрел враг получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минскому процессу. «Разведка говорит, что пятого июля были уничтожены два оккупанта, а еще три получили ранения», - отметили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
- Начало конца донбасских "республиканцев"
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?
- В Украине пояснили, как оккупанты могут прорвать на Донбассе оборону
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Настоящая война на Донбассе - между "донецкими" и "луганскими", - блогер
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции
- Боевики «ЛДНР» пошли в наступление на позиции ВСУ на Донбассе15:45
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса08:30
- «Все, что осталось»: члены НВФ показали позицию, уничтоженную бойцами ВСУ08:15
- «Мы в отчаянии»: возмущенные жители прифронтовых городов на Донбассе выставили ультиматум оккупантам из Горловки08:00
- Безжалостнная оса! В Мариуполе водитель "ВАЗа" врезался в "RAV4" из-за укуса насекомого22:33
- Владимир Зеленский: Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны22:15
- Жители Майорского и Зайцево пригрозили Горловке: "Скоро никто из вас в неоккупированную Украину не заедет21:58
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу20:01
- Помочь пехоте на передовой: командующий ООС проверил готовность танковых войск19:33
- В «ЛНР» собирают подписи за предоставление «особого статуса» в составе Украины18:59
- Украинцы в бешенстве: популярное лекарство исчезло с полок аптек15:33
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Вакарчук ошарашил экстренным заявлением, Тимошенко обречена14:50
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами14:30
- "Играючи прокусывает кожу": в Украине появился опасный паук14:15
- Выборы в Раду: «Партия пенсионеров» требует отменить регистрацию Саакашвили13:56
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- "Просил не бить по печени": юноша зверски расправился с ликвидатором ЧАЭС13:20
- Разведение сторон заморозит конфликт на Донбассе: командующий ООС предупредил о последствиях 13:00
- В этом году – все наоборот: синоптик удивил прогнозом до конца лета12:48
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Ученые подсказали дамам, как по лицу вычислить мужчину-изменщика10:15
- Самая желанная женщина по знаку Зодиака08:49
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
- День благоприятен для профессионального роста Скорпионов: гороскоп на 5 июля09:24
- Эта страна и начнет Третью мировую войну: трагическое пророчество Мессинга принимает угрожающие обороты07:29
- Главные правила здорового сна22:18
- Врачи назвали риски от употребления мороженого16:01
- Близнецы будут невыносимы, а Водолеям нельзя лениться: гороскоп на 4 июля14:32
- Рейтинг самых вредных мужчин по знакам Зодиака
- Зеленский добился в Канаде невозможного, украинцы забудут о работе в Польше
- Команда Зеленского срочно обратилась к украинцам, ситуация катастрофическая: «Осталось всего…»
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Ученые бьют тревогу: Началась самая страшная катастрофа в истории человечества
- Главари "Л/ДНР" Пасечник и Пушилин синхронно попросили Зеленского забрать их обратно в Украину
- Путин заговорил о своей отставке: «есть чем заняться», скандальное заявление
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Умерла мировая легенда, которая навсегда изменила историю: его знали все