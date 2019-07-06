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«Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
Владимир Зеленский раскрыл свое отношение к Минским соглашениям
Президент Украины обратил внимание на то, что так называемые Минские соглашения не подписывал ни он, ни его команда. Тем не менее Зеленский подчеркнул, что готов соблюдать все их пункты ради достижения мира. Об этом он рассказал в интервью DW.
«Мы готовы делать все, что написано в Минских соглашениях. Вы знаете, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам всех договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир», — заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что планирует напомнить жителям оккупированного Донбасса о том, что они – украинцы.
«Нужно с ними говорить, мы постоянно с ними говорим. Мы туда посылаем сигналы, говорим, что все мы украинцы. Мы все с ними одинаковые… Я думаю, что многие нас слышат. Я уверен в этом, или, скажем так, хотел бы в это очень сильно верить. Мы будем это делать насколько сможем долго, максимально», — заявил Зеленский.
Президент сообщил, что уже следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске будет посвящена демонтажу бетонных сооружений на позициях боевиков и ВСУ. По его словам, Украина высказала готовность сделать все за сутки, однако Россия и подконтрольные ей боевики попросту тянут время.
«Как только будет сигнал, мы начнем», — пообещал Зеленский.
Он добавил, что на следующем этапе переговоров стороны обсудят вопрос обмена пленными.
Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно восстанавливать Донбасс параллельно с завершением войны.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Освобождение Донбасса, Минские соглашения, Зеленский
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