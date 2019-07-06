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«Мы требуем особый статус»: еще один главарь ОРДО обратился к Зеленскому
06.07.2019 17:48
Так называемый «глава администрации Старобешевского района» Николай Михайлов призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставить ОРДО «особый статус». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Представитель НВФ уточнил:
«Жители Старобешевского района проявили инициативу, присоединились к акции „Выбор Донбасса“, и я, как глава района, не остался в стороне. Число подписей под обращением к Зеленскому растет с каждым днем, и мы требуем, чтобы выбор народа Донбасса услышали. Мы требуем мира, путем выполнения Минских соглашений, снятия блокады. Мы требуем особый статус для Донбасса».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Зеленский
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