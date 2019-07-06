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На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко
4 июля в Дружковке прошёл Форум Мира. На мероприятии лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Юрий Бойко и Наталья Королевская рассказали о необходимости мира и развития на Донбассе. А также выразили свою поддержку Валерию Гнатенко, который представил на форуме свой стратегический план развития территории.
На форум съехались делегаты со всей Донецкой области. Мероприятие открыл лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь!» Юрий Бойко. Он представил кандидата по 49 избирательному округу (Покровский и Константиновский районы, Константиновка и Дружковка) мэра Дружковки – Валерия Гнатенко.
Юрий Бойко подчеркнул профессионализм и стратегический подход к решению наболевших на Донбассе проблем, который демонстрирует кандидат в народные депутаты Валерий Гнатенко.
— Сегодняшний форум очень важен для Донецкой области. Я представляю нашего кандидата-мажоритарщик по 49 округу Валерий Гнатенко. Местные жители трижды выражали своё доверие, избирая его мэром Дружковки. Он не бросал своих избирателей, своих людей, в самые сложные моменты – когда здесь, на Донбассе, началась война. И я уверен, что именно Валерий Гнатенко достоин представлять регион в Верховной Раде, — подчеркнул Юрий Бойко.
На форуме Валерий Гнатенко представил свой стратегический план развития территории Донбасса. Лидер партии Юрий Бойко и вся команда «Оппозиционной платформы — За жизнь!» поддержали рабочую стратегию развития региона. И стали гарантами выполнения программы Валерия Гнатенко уже в первые три года.
Основные принципы, которые будет отстаивать Валерий Гнатенко в Парламенте — восстановление мира и привлечение средств для развития и улучшения качества жизни на территории Донбасса.
— Нам нужен Мир. Мы идем в Парламент, чтобы раз и навсегда вернуть мир и прекратить войну. Нужно создать рабочие места! Для этого необходимо усовершенствовать транспортное сообщение между городами. Создать качественные условия здравоохранения и образования. Мы вместе с командой «Оппозиционной платформы — За жизнь!» разработали Программу альтернативного водоснабжения Донецкой области и снижения тарифов. И мы готовы её реализовать на Донбассе за три года!» — говорит, кандидат в народные депутаты от 49 округа Валерий Гнатенко.
Также, на форуме мира лидер Юрий Бойко рассказал об уже проделанной работе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!».
— Сегодня каждого гражданина нашей страны больше всего беспокоит два вопроса — мир и тарифы. Мы презентовали наш план по достижению мира и реализуем его после выборов. Также мы провели переговоры с Россией о заключении прямых поставок газа, что позволит снизить его стоимость минимум на 25%. Мы разорвем ту коммунальную петлю, которую уходящий режим затянул на шее каждого украинца. Мы понимаем важность этого, мы знаем, как это сделать и мы это сделаем, — сказал Юрий Бойко.
Напомним, пункт о восстановлении мира на востоке Украины является одним из ключевых в программе «Оппозиционной платформы — За жизнь!». Во время форума представители партии неоднократно обращали на это внимание присутствующих.
— Нельсон Мандела сказал: воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои – это те, кто устанавливает мир и начинает строить. У нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины не будут бояться рожать детей, ведь именно дети – смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать — побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс! — добавила Наталия Королевская.
Софія Кольченко.
Теги: Донбасс, выборы, Наталья Королевская, Юрий Бойко, кандидат, Верховная Рада
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