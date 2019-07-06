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В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы на КПП «Горловка»
06.07.2019 18:45
Сегодня, 6 июля, мирная жительница получил ранение на подконтрольном «ДНР» КПП «Горловка».
Об этом сообщил «глава администрации» временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки Иван Приходько.
«Мирный раненый. Степанец Светлана Анатольевна, 04.02.1980 г. р., проживает г. Моспино, ул Коммуны, 2. Сквозное пулевое ранение мягких тканей правой голени», – написал он в социальной сети дополнив свой пост фото.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ранение, ДНР, КПП
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