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В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»
06.07.2019 19:00
В так называемом «управлении статистики «ДНР» озвучили данные о количестве проживающих в ОРДО людей по разным городам. Согласно статистическим данным, на 1 мая текущего года в «ДНР» проживало 2 млн 278 тыс. 116 человек, а в «ЛНР» на 1 июня — 1 млн 450 тыс. 990 человек.
При этом в ОРЛО отмечается уменьшение численности населения на 6 тысяч 896 человек по сравнению с 1 января 2019 года. В ОРДО же население сократилось на 7 тыс. 470 человек.
В «ведомстве» отметили:
«Пропорции городского (2 169 820 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 296 чел., что составляет 4,8%) населения изменились незначительно. Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, население, ДНР, ЛНР, ОРДО
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