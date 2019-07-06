В ОРДО назвали самые «густонаселенные» города «республики»

06.07.2019 19:00

В так называемом «управлении статистики «ДНР» озвучили данные о количестве проживающих в ОРДО людей по разным городам. Согласно статистическим данным, на 1 мая текущего года в «ДНР» проживало 2 млн 278 тыс. 116 человек, а в «ЛНР» на 1 июня — 1 млн 450 тыс. 990 человек.

При этом в ОРЛО отмечается уменьшение численности населения на 6 тысяч 896 человек по сравнению с 1 января 2019 года. В ОРДО же население сократилось на 7 тыс. 470 человек.

В «ведомстве» отметили:

«Пропорции городского (2 169 820 чел., что составляет 95,2%) и сельского (108 296 чел., что составляет 4,8%) населения изменились незначительно. Большее всего жителей приходится на города Донецк, Макеевка и Горловка».

Источник: https://donpress.com