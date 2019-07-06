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Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому руководству Донецкой ОВГА разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
Так, чиновник отметил:
«Насколько я знаю, президент во время визита в Краматорск дал такое поручение. Посмотрим, что может сделать новая ВГА, но мне кажется, что ничего из этого не выйдет».
По мнению Грымчака, выплата пенсий в ОРДЛО невозможна из-за отсутствия органов украинской власти и банков в неподконтрольных Украине районах.
Кроме того, он уточнил, что Украина уже пыталась возобновить выплаты пенсий с помощью Красного Креста:
«Такого механизма нет. Мы пробовали это сделать через Красный Крест, но у них нет столько людей и возможностей для того, чтобы обеспечить пенсии на оккупированных территориях».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ОРДЛО, пенсии, Зеленский
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