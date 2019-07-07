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Пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР» отказывают в выдаче паспортов РФ
Не смотря на громкие заявления главарей «ДНР», «ЛНР» и российской пропаганды о «массовой выдаче» жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей «паспортов РФ», паспорта не выдаются пенсионерам. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Пропагандисты, подконтрольные главарям «ДНР», «ЛНР» и российским оккупантам постоянно распространяют информацию о «массовой выдаче паспортов РФ» жителям временно оккупированных территорий Донбасса, паспорта не выдаются пенсионерам. Верней, паспорта получают некоторые «простые пенсионеры», которые на самом деле совсем «непростые пенсионеры», а близкие родственники главарей «ДНР» и «ЛНР».
Остальным пенсионерам РФ массово отказывает в выдаче паспортов. Притом, даже не пенсионерам, а лицам старше 45 лет. Кроме того, те немногие пенсионеры, получившие «паспорт», жалуются на то, что пенсионный фонд РФ массово отказывает в оформлении пенсий или просто затягивает оформление на неопределенный срок.
Об этих фактах сообщают многие источники, включая заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.
По данным, которые обнародовал Тука, всего 22% из числа поданных документов, получили положительное решение. При этом сообщается, что оккупационные «власти ЛНР» решили «усилить контроль за выездом «государственных служащих ЛНР» в РФ.
Теги: Донбасс, пенсионер, паспорт, ДНР, ЛНР
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