Сегодня Зеленский и Туск посетят Донбасс

07.07.2019 08:32

Президент Евросовета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский 7 июля накануне саммита Украина-ЕС в Киеве посетят Луганскую область. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Как стало известно, Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения ООС, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

При этом 8 июля под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в Киеве состоится 21-й саммит Украина — Европейский Союз.

Стороны обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Источник: https://donpress.com