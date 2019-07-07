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«Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле

07.07.2019 07:10
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«Слышно, как свистит и падает, наблюдается задымление»: горловчане сообщают о мощном обстреле

Вчера после 18:00 жители неподконтрольной Украине Горловки донецкой области в социальных сетях сообщают о мощных обстрелах в нескольких районах города.

По словам пользователей, слышны звуки тяжелого вооружения, от мощных залпов дрожат окна. Горловчане сообщают, что в стороне Глубокой, Широкой Балки и Курганки ест прилеты. Кроме того, в районе шахты Гагарина видно задымление:

«Такое впечатление, что летит на Бессарабку»

«20:55 мощный прилет ближе к Широкой балке»

«20:52 пара прилетов 120х за Глубокой и пара за Курганкой»

«20:50 в направлении ш. Гагарина наблюдается задымление»

«20:43 начинают долбить из тех же 120-х ближе к Курганке. КУРГАНКА ВНИМАНИЕ!!!»

«21:00 прилет на западе от Глубокой»

«Шумно- уже после 18. Окна прыгают»

«На Глубокой слышно как свистит и падает. Страшно».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР
 
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