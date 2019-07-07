У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму

07.07.2019 16:41

Советник Владимира Зеленского считает, что отключая воду в Крыму, Украина вредит своим гражданам. Подобные методы, по его мнению, деструктивные, и после парламентских выборов «Слуга народа» будет инициировать в Верховной Раде создание комитета по оккупированным территориям. Об этом Даниил Гетманцев рассказал в прямом эфире телеканала ATR.

«На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», – заявил советник президента по экономическим вопросам.

Гетманцев прояснил стратегию действий новой власти относительно оккупированных территорий.

«Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны», – сообщил Гетманцев.

Источник : https://dnews.dn.ua