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Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе
07.07.2019 17:00
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе.
Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, сообщает РБК-Украина.
По словам Зеленского, он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.
«Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключения воды Донбасса», — заявил президент.
Теги: Донбасс, вода, отключение, Зеленский
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