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Архив - Донецкая область

Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе

07.07.2019 17:00
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Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе.

Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, сообщает  РБК-Украина.

По словам Зеленского, он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

«Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключения воды Донбасса», — заявил президент.



Теги: Донбасс, вода, отключение, Зеленский
 
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