Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе

07.07.2019 17:00

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе.

Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

«Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключения воды Донбасса», — заявил президент.