Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса

08.07.2019 16:48

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова, сказанные главой Администрации президента Андреем Богданом, относительно важности функционирования русского языка на территории Донецкой и Луганской областей. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Ліга.net».



В частности, глава АП отметил, что украинская власть должна начать говорить с жителями Донбасса на том языке, который для них является более понятным. Конечно же, речь шла о русском. Андрей Богдан считает, что только так власть нашей страны может наладить доверительные отношения с населением вышеуказанных областей. То есть, он выступил за предоставление русскому языку на территории Донбасса статуса официального.



В свою очередь, Павел Климкин отметил, что в этом нет никакой надобности. Ведь на Донбассе и так преимущественно говорят на русском языке. «Я считаю, что там всё равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало», - добавил Павел Климкин.