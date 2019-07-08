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«Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке
Убийца украинских защитников, один из первых главарей террористической, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин, он же Стрелков, на своей странице в социальной сети рассказал о неком тревожном затишье в городе Донецке.
Как информирует replyua.net, согласно обнародованной Игорем Стрелковым информации, на улицах города Донецка всю ночь находились патрули террористов. В частности, он написал: «Без комментариев – они не нужны. В Донецке наблюдается тревожное затишье. Ночью на улицах ходят патрули».
В это же время такое сообщение террориста взялся прокомментировать один из пользователей, который подчеркнул, что патрули террористов находятся в населенном пункте Седово, что в сорока километрах от линии фронта. Очевидцы пишут: «Ладно, в Донецке еще можно понять, но в Седово, в сорока километрах от фронта, полиционеров, включая СОБР с РПК, в частности на улицах… Зачем это все??? Это режимный объект? Думаю, что все это делается с целью сбивания денег с людей, которые там отдыхают».
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин
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