«Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе

08.07.2019 15:32

На Донбассе продолжается трагедия с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке российской агрессии. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

Описывая впечатления от визита на Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, Туск:

«Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России».

По его словам, он провел хорошие встречи с храбрыми украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями.

Источник: https://donpress.com