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«Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе
08.07.2019 15:32
На Донбассе продолжается трагедия с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке российской агрессии. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.
Описывая впечатления от визита на Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, Туск:
«Посетил Станицу Луганскую сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с гуманитарными последствиями для местных жителей, оказавшихся в ловушке войны России».
По его словам, он провел хорошие встречи с храбрыми украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, трагедия, ДНР, ЛНР
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