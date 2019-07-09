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Архив - Донецкая область

«Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО

09.07.2019 08:29
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«Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО

В сети опубликовано видео, на котором показано, как через Ростовскую область России в ОРДЛО перебрасывается военная техника — около двух десятков бронетранспортеров.

Соответствующую видеозапись у себя в Twitter-аккаунте показал пользователь IgorGirkin, передает donpress.com.

По словам пользователя, по свидетельствам очевидцев переброска техники происходила 7 июля.



Теги: Россия, Донбасс, БТР, Ростовская область, военная техника, соцсети, ОРДЛО, бронетранспортеры
 
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