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«Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО
09.07.2019 08:29
В сети опубликовано видео, на котором показано, как через Ростовскую область России в ОРДЛО перебрасывается военная техника — около двух десятков бронетранспортеров.
Соответствующую видеозапись у себя в Twitter-аккаунте показал пользователь IgorGirkin, передает donpress.com.
По словам пользователя, по свидетельствам очевидцев переброска техники происходила 7 июля.
Теги: Россия, Донбасс, БТР, Ростовская область, военная техника, соцсети, ОРДЛО, бронетранспортеры
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