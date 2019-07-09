- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
- Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»10:49
- Пятеро боевиков уничтожены и ранены: бойцы ВСУ оглушили оккупантов РФ мощной контратакой10:28
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС на Донбассе: Большая очередь на КПВВ «Новотроицкое»10:09
- Главари «ДНР» и «ЛНР» срочно увеличили число личной охраны09:52
- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»
На временно оккупированных территориях Донецкой области цены на продукты продолжают расти. При этом зарплаты и пенсии не поднимаются. Люди возмущены и готовы к открытому бунту.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В июне главари «ДНР» заявили, что в ближайшее время будут подняты зарплаты и пенсии. Однако, как оказалось, зарплаты и пенсии подняты не были, а цены на продукты питания очень ощутимо поднялись. При этом качество товаров крайне низкое.
Жители временно оккупированного Донецка и других городов обсуждают происходящее в соцсетях. Многие из них готовы к открытому бунту и призывают «сделать забастовку всем народом»:
«Цены на колбасу и морепродукты. Пенсии и зарплаты добавили не всем, а цены подскочили для всех. Супер»
«В Рыбка моя, перемороженный, 100раз размороженый, вонючий окунь морской — 340р, за кг. А на фото 200р, где это, что за чудо? Быть не может!!! Не, верю!!»
«Нужно делать забастовку всем народом»
«Ну примерно как в Московской области цены)».
Теги: Донецк, Донбасс, протест, зарплата, рост цен, продукты, повышение, ДНР, соцсети, пенсии
- В «ДНР» повышают цены на хлеб
- Полный крах в "ДНР": Пушилин выдал заводчанам Донецка нищенские продуктовые наборы вместо денег. ВИДЕО
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко
- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
- Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»10:49
- Пятеро боевиков уничтожены и ранены: бойцы ВСУ оглушили оккупантов РФ мощной контратакой10:28
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС на Донбассе: Большая очередь на КПВВ «Новотроицкое»10:09
- Главари «ДНР» и «ЛНР» срочно увеличили число личной охраны09:52
- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
- Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»10:49
- Пятеро боевиков уничтожены и ранены: бойцы ВСУ оглушили оккупантов РФ мощной контратакой10:28
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС на Донбассе: Большая очередь на КПВВ «Новотроицкое»10:09
- Сергей Шнуров стал ведущим телешоу "Форт Боярд"10:00
- Главари «ДНР» и «ЛНР» срочно увеличили число личной охраны09:52
- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением