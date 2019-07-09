Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»

09.07.2019 10:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»

На временно оккупированных территориях Донецкой области цены на продукты продолжают расти. При этом зарплаты и пенсии не поднимаются. Люди возмущены и готовы к открытому бунту.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В июне главари «ДНР» заявили, что в ближайшее время будут подняты зарплаты и пенсии. Однако, как оказалось, зарплаты и пенсии подняты не были, а цены на продукты питания очень ощутимо поднялись. При этом качество товаров крайне низкое.

Жители временно оккупированного Донецка и других городов обсуждают происходящее в соцсетях. Многие из них готовы к открытому бунту и призывают «сделать забастовку всем народом»:

«Цены на колбасу и морепродукты. Пенсии и зарплаты добавили не всем, а цены подскочили для всех. Супер»
«В Рыбка моя, перемороженный, 100раз размороженый, вонючий окунь морской — 340р, за кг. А на фото 200р, где это, что за чудо? Быть не может!!! Не, верю!!»
«Нужно делать забастовку всем народом»
«Ну примерно как в Московской области цены)».



Теги: Донецк, Донбасс, протест, зарплата, рост цен, продукты, повышение, ДНР, соцсети, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх