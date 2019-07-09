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"Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета
Беспилотный летательный аппарат заснял участок "дороги смерти" на Донбассе, которая практически вся обложена противотанковыми минами. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала в Сети участок дороги на Донбассе, который тотально заминирован противотанковыми минами, передает "Диалог.UA". Об этом свидетельствует публикация Миссии на официальной странице в Facebook.
Согласно информации ОБСЕ, место на фото расположено между оккупированном Луганском и Дебальцево. "Всего в 15 км между Луганском и Дебальцево противотанковые мины, обнаруженные беспилотным летательным аппаратом СММ на шоссе, отрезали соседей и города друг от друга", - указано в сообщении Миссии ОБСЕ. В общем итоге в этой местности наблюдатели насчитали более 40 взрывных устройств, полностью перекрывающих дорогу сразу в нескольких местах.
Теги: Донбасс, Луганск, Дебальцево, мина, дорога, ОБСЕ
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