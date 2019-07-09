- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
«Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа
На неподконтрольной Украине территории Донетчины комендантский час отменять не планируют. Такую информацию озвучил главарь «ДНР» Денис Пушилин во время общения с многодетными семьями в Донецке, пишет ДонПресс.
В частности он заявил, что является сторонником отмены комендантского часа, но аргументы «силовиков» перевешивают.
«Сейчас комендантский час мы сократили, но на самом деле вопросы безопасности диктуют, что он актуален. Сам лично сторонник, чтобы комендантского часа не было. Но аргументация наших „силовиков“ пока сильнее. Они говорят, что количество преступлений выше как раз в тот период, который больше всего настаивают сократить, а именно — с 23:00 и до 01:00», — объяснил Пушилин.
В то же время, «глава» с оптимизмом отметил, что благодаря действию ограничений «некоторых видов преступлений просто не стало», однако не уточнил, каких именно. Пушилин заверил, что «как только появится возможность», комендантский час будет сначала сокращен, а затем отменен вовсе.
В отличие от «главы» «государства» местные жители сообщают о криминогенной обстановке. В частности, недавно в соцсетях обсуждалась информация о возможном закрытии двух исправительных колоний в Горловке и условно-досрочном освобождении заключенных.
Теги: Донбасс, отмена, комендантский час, ДНР, Пушилин
- В «ДНР» отменен комендантский час
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час
- Главарь «ДНР» Пушилин отказался отменять комендантский час. Люди в ярости
- В «ДНР» Захарченко отменит комендантский час на Пасху
- В "ЛНР"-"ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники
- В «ДНР» отменили «комендантский час»... на 3 часа
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Глава МИД РФ оценил предложение Зеленского об урегулировании конфликта на Донбассе21:14
- На День Независимости парада не будет! Президент объяснил, по какой причине20:49
- Режиссер Шахназаров сделал циничное заявление об Украине, назвав "причину" войны на Донбассе20:30
- Коварный план террористов "ДНР": Россия активно прокладывает путь на Донбасс20:01
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- «Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области18:47
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением