- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- "Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности07:30
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса16:48
- «Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе15:32
- Тимошенко рассказала, как власть должна относиться к переселенцам ОРДЛО15:17
На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах вблизи линии разграничения задерживают молодых людей, следующих с подконтрольной правительству Украины.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Проезд на временно оккупированные территории Донецкой области становится серьезным испытанием не только для пожилых и слабых здоровьем людей, но и для молодежи. Боевики на блокпостах задерживают молодых людей и подвергают их допросу «представителей МГБ ДНР» и представителей «МВД ДНР». В ходе допросов у молодых людей берут отпечатки пальцев, заставляют писать автобиографию и объяснительную, почему человек проживающий на подконтрольной правительству Украины территории следует на временно оккупированную территорию и что они делали на подконтрольной правительству Украины территории, если поездка была кратковременной. Кроме того, молодых людей фотографируют анфас и профиль. Допрос занимает более полутора часов.
Вот как описываю происходящее жители временно оккупированных территорий:
«Проезд через КПП ДНР с пропиской в Киеве или других городах Украины»,
«МГБ в этом плане бояться не стоит — просто будет длительная беседа. А вот МВД… Вчера при прохождении блокпоста на Майорске парня-студента, ехавшего с харьковской пропиской, МГБ распрашивало примерно 10-15 минут, а вот полицейский вагончик — 1,5 часа, с обкаткой пальчиков, фото в анфас-профиль и написанием объяснительной о цели поездки и автобиографии».
Теги: Донбасс, отпечатки пальцев, МВД, допрос, молодежь, блокпост, ДНР, боевики, КПП, МГБ
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у молодежи 20-30 лет. Люди взволнованы
- Жители ОРДО сообщают о странном нововведении на блокпостах «ДНР»
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев
- Жители "ДНР" возмущены беспределом боевиков на КПП Донбасса - люди неожиданно хвалят Украину
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев у всех мужчин
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- "Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности07:30
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса16:48
- «Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе15:32
- Тимошенко рассказала, как власть должна относиться к переселенцам ОРДЛО15:17
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- Грузинского тележурналиста, оскорбившего Путина, отстранили от работы09:00
- Магнитные бури в июле 2019: две даты, когда лучше переждать дома08:52
- Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину08:45
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны08:12
- На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- "Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности07:30
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»