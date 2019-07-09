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На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери
За прошлые сутки, 8 июля, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.
Потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, трижды боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия вблизи Водяного. Еще два обстрела из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы у Лебединского. Трижды огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов велся неподалеку Марьинки. На окраине Красногоровки ударили из крупнокалиберного пулемета, а в районе Пищевиков – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета. Вблизи Чермалыка стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а у Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз. Три обстрела из минометов калибра 82 мм боевики устроили вблизи Новолуганского. У Южного велся огонь из миномета калибра 120 мм, а неподалеку Майорска – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс
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