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Архив - Донецкая область

НВФ применили против ВСУ «Горыныча»

09.07.2019 11:10
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НВФ применили против ВСУ «Горыныча»

Подразделения НВФ на Донбассе применили против украинских войск реактивную установку разминирования УР-77 Метеорит, так называемый «Змей Горыныч».

Соответствующую видеозапись выложил в сеть член НВФ, который снимал выстрел на мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й бригады ВСУ, передает donpress.com.

На видео показано, как производится выстрел, и после падения снаряда через пару секунд происходит сильнейший взрыв — заметно даже ударную волну. В бригаде отметили:

«Данное видео подтверждает, что незаконные вооруженные формирования бьют прямо из жилых улиц н.п. Александровка, надеясь, что ВСУ, поддавшись на провокацию, откроют огонь, что даст им возможность дальше распространять фейки. Мы фиксируем факты специального подрыва боевиками зданий гражданского населения временно оккупированных территорий».



Теги: Донбасс, видео, взрыв, разминирование, боевики, ВСУ, НВФ
 
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