Последние новости раздела
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях12:51
Под Мариуполем подорвался медик-волонтер
09.07.2019 19:18
Вчера, 8 июля, недалеко от населенного пункта Новотроицкое произошел взрыв, в результате которогопострадал медик-волонтер.
Об этом сообщает 0629
Это случилось около 5 утра. Ранения получил 24-летний волонтер-медик.
Военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Его подготовили его к дальнейшей транспортировке.
Врачи доставили пострадавшего сначала в город Волноваха, а затем – в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр.
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, волонтер, Новотроицкое, медики
Читайте также:
- Под Мариуполем стадо коров подорвалось на минном поле
- В Мариуполе - взрыв. Люди в крови, обожжены
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко
- В Мариуполе объявили набор волонтеров для Дней Европы
- В Мариуполе восстанавливают пятиэтажку, пострадавшую от взрыва
- Взрывы и минометный огонь в День города Мариуполя
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» перед Седово15:10
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- Под Мариуполем подорвался медик-волонтер19:18
- «Есть предположение, что это АЭС!»: россияне в невероятной панике из-за непонятных взрывов в Ростовской области18:47
- Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ18:22
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату17:28
- Бойцы ВСУ под Горловкой рассказали о тактике боевых действий НВФ17:12
- "Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть16:49
- Президент попал в беду: объявлено чрезвычайное положение16:34
- В ОРДО анонсировали запуск железнодорожного сообщения с Россией16:11
- В Украину идет затяжное похолодание16:00
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- Супрун напророчила смерть тем, кто будет смотреть телемост с Россией15:26
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением