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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем подорвался медик-волонтер

09.07.2019 19:18
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Под Мариуполем подорвался медик-волонтер

Вчера, 8 июля, недалеко от населенного пункта Новотроицкое произошел взрыв, в результате которогопострадал медик-волонтер.

Об этом сообщает 0629

Это случилось около 5 утра. Ранения получил 24-летний волонтер-медик.
Военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь. Его подготовили его к дальнейшей транспортировке.

Врачи доставили пострадавшего сначала в город Волноваха, а затем – в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр.



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, волонтер, Новотроицкое, медики
 
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