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Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена
Российские наемники распространяют в Интернете видео подрыва грузовика украинских военных из ПТУР.
Достоверность видео и точность времени обстрела проверить невозможно, но боевики заявляют, что машина везла отряд украинской разведки. "Очередная машина, перевозившая укро-разведчиков довезла свой груз на встречу к Бандере... Ждите продолжения..." - пишут террористы в социальной сети "ВКонтакте". Однако известный украинский блогер с Донбасса Necro Mancer показал кадры и противоречивую информацию от российских наемников, которые запутались в собственных данных и пишут о перевозке грузовиком боеприпасов. "Ополченцы снова выложили в Сеть кадры применения противотанковых управляемых ракет против украинских оккупантов, передает dialog.ua.
На этот раз ракетой ПТУР "Фагот" был поражен грузовик ВСУ, перевозивший оружие и боеприпасы в сторону передовых позиций оккупационных украинских войск под Докучаевском. Ополченцы мастерски с одной попытки поразили цель", - утверждают оккупанты.
Теги: Донбасс, Докучаевск, грузовик, взрыв, разведка, боеприпасы, ВСУ, подрыв, соцсети
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