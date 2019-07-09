Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена

09.07.2019 13:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена

Российские наемники распространяют в Интернете видео подрыва грузовика украинских военных из ПТУР.

Достоверность видео и точность времени обстрела проверить невозможно, но боевики заявляют, что машина везла отряд украинской разведки. "Очередная машина, перевозившая укро-разведчиков довезла свой груз на встречу к Бандере... Ждите продолжения..." - пишут террористы в социальной сети "ВКонтакте". Однако известный украинский блогер с Донбасса Necro Mancer показал кадры и противоречивую информацию от российских наемников, которые запутались в собственных данных и пишут о перевозке грузовиком боеприпасов. "Ополченцы снова выложили в Сеть кадры применения противотанковых управляемых ракет против украинских оккупантов, передает dialog.ua.

На этот раз ракетой ПТУР "Фагот" был поражен грузовик ВСУ, перевозивший оружие и боеприпасы в сторону передовых позиций оккупационных украинских войск под Докучаевском. Ополченцы мастерски с одной попытки поразили цель", - утверждают оккупанты.



Теги: Донбасс, Докучаевск, грузовик, взрыв, разведка, боеприпасы, ВСУ, подрыв, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх