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Ситуация на блокпостах в зоне ООС на Донбассе: Большая очередь на КПВВ «Новотроицкое»
09.07.2019 10:09
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 37,5 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8445 человек и 1015 транспортных средств;
«Марьинка» — 7330 человек и 1280 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6950 человек и 1200 транспортных средств;
«Гнутово» — 4130 человек и 905 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 650 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/45;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 20/50;
«Гнутово» — 20/20.
Теги: Донбасс, транспорт, КПВВ, очереди, ГПСУ, ООС
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