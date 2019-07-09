Ситуация на блокпостах в зоне ООС на Донбассе: Большая очередь на КПВВ «Новотроицкое»

09.07.2019 10:09

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 37,5 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 8445 человек и 1015 транспортных средств;

«Марьинка» — 7330 человек и 1280 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6950 человек и 1200 транспортных средств;

«Гнутово» — 4130 человек и 905 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 650 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/45;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 20/50;

«Гнутово» — 20/20.