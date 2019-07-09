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В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях
В социальной сети сообщили об “экономическом прорыве” в так намазываемой "ДНР", где на самом деле лишь повысили цена на продукты питания.
Пользователь Twitter Хочу домой рассказал об экономической катастрофе в "ДНР", ссылаясь на пост местного издания, лояльного к боевикам, передает "Диалог.UA".
В частности, на оккупированной территории Донецкой области боевики пообещали мирному населению повышение зарплат, но вместо него люди получили масштабные подорожания основных услуг и продуктов питания. Уточняется, что некоторые позиции продуктовой корзины выросли в цене почти в два раза. Также ожидается повышение оплаты за проезд в общественном транспорте. Также стало известно о решении “отправлять на пенсию” мирное население Донбасса возрастом после 55 лет. Программу увольнения лиц предпенсионного возраста планируется реализовать за 2-3 месяца. “Что-то непонятное творится в “республике” в последнее время. Разве только в последнее? Все 5 лет с приходом русского мира”, – комментирует блогер.
Теги: экономика, Донбасс, пенсионер, зарплата, катастрофа, рост цен, ДНР, соцсети, продукты
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- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
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