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В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»
09.07.2019 12:29
В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области на прошедшей неделе члены НВФ устроили тотальную проверку местных жителей.
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление», передает donpress.com.
По оперативным данным группы, в течение последней недели местные «власти» несколько раз проводила «фильтрационно-заградительные» мероприятия в Горловке и окрестностях с проверкой документов, транспортных средств и «тотальной проверкой» отдельных районах города, вплоть до личного обыска, проверки документов и мобильных устройств связи у прохожих.
Как сообщает ИС, к мероприятиям привлекались как силы и средства местной «полиции», так и подразделения НВФ типа «военной комендатуры».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, полиция, документы, транспорт, проверка, обыск, мобильник, НВФ
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