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Архив - Донецкая область

В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля

09.07.2019 13:12
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В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля

Во временно оккупированной Макеевке на проспекте 250-летия Донбасса произошло ДТП в результате которого пешехода переехали два автомобиля.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке на проспекте 250-летия Донбасса произошло шокирующее ДТП. На проезжую часть выбежал 35-летний мужчина, на которого совершил наезд автомобиль «Фольксваген LT–35». В результате наезда мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него повторно наехал автомобиль «Шевроле Лачетти».
От полученных травм мужчина скончался на месте.



Теги: Донбасс, Макеевка, травмы, мужчина, пешеход, гибель, ДТП, наезд, автомобиль
 
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