В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста

09.07.2019 22:45

Вчера, 8 июля, около 18.30, на трассе Мариуполь - Мангуш, за блокпостом, было совершено нападение на таксиста. Злоумышленник попросил водителя отвезти его на поле, но оказавшись в безлюдном месте напал на него с ножом. Его удалось разыскать меньше чем за сутки, пишет 0629.

Как сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции, о разбойном нападении в Приморский отдел полиции заявил сам пострадавший.

Мужчина рассказал, что в половине седьмого вечера на одной из улиц города к нему подошел «клиент», который попросил отвезти его к территории местного аэропорта. Ничего не подозревая, водитель повез пассажира до оговоренного места. Однако, вскоре пассажир решил изменить маршрут и попросил заехать в местную лесополосу, мол, там его ждет знакомый с деньгами.

Как только автомобиль остановился, злоумышленник попросил у водителя такси мобильный телефон, чтобы «позвонить» знакомому, но, получив гаджет, достал нож и стал им бить мариупольца.

Пострадавший успел оторваться от злоумышленника и выбежать на трассу, где его подобрали неравнодушные люди и увезли в город.

Оперативники Приморского отделения полиции начали комплекс неотложных розыскных мероприятий. Осмотрев место преступления, полицейские нашли важную уликю - чек из магазина, где злоумышленник покупал товар.

Благодаря находке оперативники получили фотографию нападающего по записям видеокамер и уже с изображением преступника начали отработку города.

Менее чем за сутки подозреваемый был найден. Им оказался 33-летний житель Снежного, находящегося на неподконтрольной Украине территории.

Пофакту открытоуголовное производствопо ч.1 ст.187 УголовногокодексаУкраины(разбой).Санкциястатьи предусматриваетот3 до 7летлишения свободы.