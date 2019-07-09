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В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР
09.07.2019 11:52
Волонтеры Благотворительного фонда «Повернись живим» на своей странице в соцсети опубликовали снимки с места позиции ВСУ, которую члены НВФ обстреляли из ПТУР, в результате чего получил ранение боец ВСУ.
В фонде отметили:
«65% ожогов тела, ожоги дыхательных путей и тяжелый ожоговый шок».
Отмечается, что на данный момент 39-летний военный находится в отделении реанимации, ему пересадили 3000 кв. см искусственной кожи. Также, «Повернись живим» отмечает:
«Пока на мирной части Украины пытались организовать телемост с РФ, на позиции одной из механизированных бригад „прилетели“ 120-мм мины и ПТУР НВФ.
Теги: Донбасс, реанимация, фото, обстрел, ВСУ, соцсети, НВФ
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