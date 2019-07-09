- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- "Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности07:30
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса16:48
- «Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе15:32
В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена
В ходе военных действий на Донбассе погиб боец ВСУ, освобожденный из плена НВФ «ЛДНР».
Об этом сообщила украинский волонтер Татьяна Руденька на своей странице в Facebook, передает donpress.com.
Волонтер пишет:
«На фронте погиб один из тех, кто раньше был в плену и вернулся воевать».
Кроме того, она сообщила о недостатке самого необходимого для лечения раненых бойцов:
«Ребятам в госпитале не за что купить курсы химиотерапии (((Но это плохие новости для меня и еще кучки неравнодушных (((В остальных обычный понедельник! Офисный или отдыха! Пишу уже как в пустоту… для раненых всегда нужны — пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца, йогурты, вода со спортивной крышкой, фрукты и овощи, домашняя еда, сыр/колбаса, печенье/конфеты, чай/кофе! Все это можно завезти на склад до Алена Тищенко со стороны лабораторного переулке! Из состава получают ребята по всем отделением! Кто хочет оплатить химию… дадим назначения доктора! Ну и скоро закупка на плен!».
Теги: Донбасс, еда, лечение, освобождение, плен, гибель, ВСУ, соцсети, ООС
- На Донбассе погиб боец ВСУ: дома его ждали жена и две дочки
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Гибнут десятками. Озвучены потери НВФ за прошедший месяц
- "Пуля снайпера оборвала жизнь бойца ВСУ родом из Крыма", - Сеть оплакивает гибель Георгия Ольховского на Донбассе
- Не пережил встречи с БТР "ДНР": в Донецке в громком ДТП погиб офицер РФ - подробности
- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- "Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности07:30
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
- Климкин прокомментировал слова Богдана о важности русского языка для жителей Донбасса16:48
- «Трагедия продолжается»: Туск шокирован ситуацией на Донбассе15:32
- В зоне ООС погиб боец ВСУ, ранее освобожденный из плена09:31
- На блокпостах боевики «ДНР» устраивают допросы молодым людям и берут у них отпечатки пальцев09:08
- Грузинского тележурналиста, оскорбившего Путина, отстранили от работы09:00
- Магнитные бури в июле 2019: две даты, когда лучше переждать дома08:52
- Юная фигуристка из России получила право выступать за Украину08:45
- «Десятки БТР»: в сети показали видео переброски военной техники РФ в ОРДЛО08:29
- Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны08:12
- На Донбассе пророссийские боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- "Боевики озверели": на Донбассе снова обстреляли медиков - появились подробности07:30
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением