Власти Украины намерены упростить провоз товаров через КПВВ

09.07.2019 18:22

Порядок ввоза товаров гражданами в ОРДЛО будет проработан украинской стороной в Трехсторонней контактной группе к сентябрю.

Об этом заявил замкомандующего штаба ООС Богдан Бондарь, передает donpress.com.

«Политическое руководство обращает внимание на улучшение и усиление работы с гражданами, которые находятся на временно оккупированных территориях. Сейчас прорабатываются эти механизмы. <…> За неделю-две это сложно подготовить. Думаю, на протяжении месяца-полтора», — заявил он.