Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»

10.07.2019 08:01

Боевики в зоне проведения Операции объединенных сил неожиданно «разбушевались», но жертв среди ВСУ нет

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

«От начала суток враг двенадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил Вечірній брифінг прес-центру Об’єднаних сил#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation#daily_statementВід початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНОГО, з напрямку САХАНКИ – з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї;поряд ЛОМАКИНОГО, з напрямку ВЕСЕЛОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм;два рази околиці ВОДЯНОГО, з напрямку ВЕСЕЛОГО та УЖІВКИ – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів відповідно;в районі населеного пункту НОВОМИХАЙЛІВКА, з напрямку ОЛЕКСАНДРІВКИ – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;неподалік ПІСКІВ, з напрямку ВЕСЕЛОГО — з протитанкового ракетного комплексу.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:два рази в районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ, з напрямку ДОЛОМІТНОГО та ГОЛЬМІВСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;двічі поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО, з напрямку ДОЛОМІТНОГО – з мінометів калібру 82 мм;неподалік ЗАЙЦЕВОГО, з напрямку ГОЛЬМІВСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм.Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та 1 – бойове травмування. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.8 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 7 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів ВОДЯНЕ, ЛЕБЕДИНСЬКЕ, МАР'ЇНКА, КРАСНОГОРІВКА, ПИЩЕВИК, ЧЕРМАЛИК, БОГДАНІВКА, НОВОЛУГАНСЬКЕ, ПІВДЕННЕ та МАЙОРСЬК.8 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 факт тяжкого тілесного ушкодження, 1 розбій, 1 грабіж, 9 крадіжок, 1 факт незаконного обігу вогнепальної зброї та 13 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 4 особи. Виявлено 18 адміністративних правопорушень. Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 19000 осіб та 2100 транспортних засобів. 18400 осіб та 2200 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 23-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем об'єднаних сил.

В результате обстрелов несколько бойцов ВСУ получили ранения. Жертв среди защитников Украины нет.

«Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 – боевая травма. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, оккупационные войска «Л/ДНР» не соблюдают режим прекращения тишины, обстреливая позиции бойцов ВСУ из запрещенного тяжелого вооружения

Как сообщают военные, за минувшие сутки российско-террористические формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Кроме этого, как рассказывают в штабе ООС, террористы «Л/ДНР» для обстрела позиций ВСУ использовали также гранатометы различных систем, вооружения, которое установлено на БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности «Восток» было зафиксировано 13 обстрелов: вблизи Широкино — из стрелкового оружия; рядом с Опытным — из артиллерийских систем калибра 122 мм, три раза неподалеку Авдеевки — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем; трижды рядом Водяного — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза неподалеку Лебединского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пески — из автоматического гранатомета; рядом Талаковки — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия окрестности Марьинки — из легкого 82 мм миномету.

Источник: https://politeka.net