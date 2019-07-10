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Энергетики возобновили электроснабжение объектов КП "Вода Донбасса"
Вчера вечером, 9 июля, ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получило официальное сообщение от ГП ВД "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение от электрической сети и восстановления электроснабжения. Об этом сообщает УНН.
Отмечается, что в тот же день, 9 июля, энергетики оперативно восстановили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса".
Сообщается, что по состоянию на 18:00 9 июля электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП "Компания "Вода Донбасса":
Насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка;
Подстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык;
Подстанция 110 кВ "Артемовск", г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция).
Отмечается, что "ограничения и восстановления электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины".
Ранее Кабмин запретил ограничивать в поставках электроэнергии КП “Вода Донбасса”, которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.
Теги: Вода Донбасса, ДТЭК, электроснабжение
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