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Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший
10.07.2019 21:30
Под Мариуполем сегодня, 10 июля, в автомобиль одного из подразделений Объединенных сил попала ракета.
По информации штаба ООС, около 15 часов в районе южной окраины Гранитного из ПТРК формирований "ДНР" был поражен грузовой автомобиль КрАЗ. Противотанковая управляемая ракета попала в кузов автомобиля.
Отмечается, что один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести. Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение.
По информации «Украинской правды», указанный автомобиль сопровождал колонну, в которой передвигался новоизбранный губернатор Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Отмечается, что во время обстрела он не пострадал.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, погибший, губернатор, обстрел, ДНР
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