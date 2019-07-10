Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший

10.07.2019 21:30

Под Мариуполем сегодня, 10 июля, в автомобиль одного из подразделений Объединенных сил попала ракета.

По информации штаба ООС, около 15 часов в районе южной окраины Гранитного из ПТРК формирований "ДНР" был поражен грузовой автомобиль КрАЗ. Противотанковая управляемая ракета попала в кузов автомобиля.

Отмечается, что один военнослужащий погиб, еще один получил ранения средней тяжести. Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение.

По информации «Украинской правды», указанный автомобиль сопровождал колонну, в которой передвигался новоизбранный губернатор Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Отмечается, что во время обстрела он не пострадал.

Источник: https://mrpl.city