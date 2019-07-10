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«У меня в квартире уши заложило!»: жители Луганска сообщают о сильном взрыве
В неподконтрольном Украине Луганске прогремел взрыв в многоэтажном доме. Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети ВКонтакте.
Взволнованные луганчане написали, что слышали взрыв в центре города, предположительно, в доме, который местные называют «огурцом», примерно в 15:20.
Здание расположено по улице Магнитогорской, 2, недалеко от «Детского мира» и МЧС-1. Сейчас оно заброшено, а ранее принадлежало институту «Гипромтеплица».
«Новый взрыв на „огурце“. По городу сирены, в сторону взрыва едут машины скорой помощи»,
«Опять „огурец“ бухнул!»,
«Сильный бах, сейчас мигалки поехали»,
«Возле пожарной части я здесь рядом, у меня в квартире уши заложило»,
«С предпоследнего этажа дым и пыль валит».
По данным местных СМИ, взрывной волной в здании выбило окна и разрушило часть стены в районе седьмого этажа. На месте работают представители так называемого «МЧС» и кинологи «МВД ЛНР». По их данным, взрыв не спровоцировал пожара.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв
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