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Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва

10.07.2019 18:30
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Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва

В неподконтрольном Украине Докучаевске 10 июля прогремел мощный взрыв, шум от которого был слышен в самых отдаленных районнах города. Об этом сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, передает Корреспондент.

По его словам, в домах города ударной волной едва не повыбивало стекла.

"От этого прилета весь дома во всём городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским ходором пошли", - говорится в подписи к видео.

При этом пока неизвестно, по какой причине прогремел взрыв и был ли он следствием боевых действий. Также в "ДНР" не сообщают о пострадавших в результате взрыва.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Докучаевск, взрыв, ДНР
 
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