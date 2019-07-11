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«Нападение четко показало, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе»: Зеленский прокомментировал обстрел автоколонны на востоке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку на главу Донецкой ОГА, в результате которой погиб один военнослужащий и еще один получил ранение, заявил, что это сигнал о том, что террористы пытаются сорвать Минский процесс, передает replyua.net.
Кроме этого, по словам Зеленского, обстрел автоколонны ВСУ под Гранитным – это не что иное, как попытка поставить под угрозу возобновление переговоров в Нормандском формате.
«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренности о возобновлении переговоров в Нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям – неизменна», – подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее мы сообщали, что 10 июля около 15:00 российские войска обстреляли грузовик КрАЗ Объединенных сил под Гранитным в Донецкой области. Погиб один украинский военный, еще один ранен. «В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Теги: Донбасс, президент, Мариуполь, обстрел, ДНР, Гранитное, Зеленский
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