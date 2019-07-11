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Названо имя бойца, погибшего при обстреле колонны главы Донецкой ОГА
11.07.2019 10:00
В среду, 10 июля, при обстреле колонны сил ООС, в которой находился глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, погиб младший сержант ВСУ Антон Фака, сообщает Апостроф.
Антон Фака был военнослужащим 406-й отдельной артиллерийской бригады. Родился боец в Николаеве. Ему был 21 год.
Теги: Донбасс, обстрел, Донецкая областная администрация
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