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Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин

11.07.2019 10:11
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Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин

Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В общем через КПВВ последовало 44,7 тысячи человек и 5000 транспортных средств:

«Майорское» — 10 270 человек и 1185 транспортных средств;

«Марьинка» — 8965 человек и 1455 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 8325 человек и 1320 транспортных средств;

«Гнутово» — 4930 человек и 1010 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 12 170 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 70/50;

«Марьинка» — 0/10;

«Новотроицкое» — 20/30;

«Гнутово» — 20/20.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Марьинка, блокпост, КПВВ
 
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