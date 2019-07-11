«Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»

11.07.2019 13:00

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко освободил от наказания военных преступников

Народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebookнапомнил о годовщине большой трагедии на Донбассе. Он рассказал о большой лжи бывшего президента, которой тот решил завоевать популярность украинцев.

В 2014 году российские оккупанты устроили масштабную атаку на позиции ВСУ. Во время обстрела путинские артиллеристы убили десятки украинских военнослужащих. При этом защитники Украины не смогли достойно ответить из-за приказа командования.

«Зеленополье. В этот день, 11 июля 2014 года, украинская армия, которую выдвинули на перекрытия украинской границы, подверглась массовому обстрелу реактивной артиллерии с территории РФ. Погибло 36 человек (по официальным данным) и уничтожено масса техники. Украинским артиллеристам запретили стрелять в ответ», — написал Семен Семенченко.

Нардеп отметил, что после жуткой трагедии Петр Порошенко выступил с яркой речью. Верховный главнокомандующий дал украинцам обещание, которое в итоге не выполнил. А все виновные в смертях бойцов ВСУ остались безнаказанными:

«Несмотря на то, что обстрел осуществлялся с территории РФ кадровыми российскими военнослужащими, президент Порошенко назвал виновными «сепаратистов». «За каждую жизнь наших военных боевики заплатят десятками и сотнями своих. Ни один террорист не избежит ответственности, каждый получит по заслугам». Порошенко соврал. Почти через два месяца были подписаны первые Минские соглашения. За них Порошенко взял обязательства амнистировать «террористов» и «боевиков», которые должны были «заплатить десятками и сотнями своих жизней».

По словам автора, правоохранители до сих пор не выяснил, кто приказал отправить технику и солдат в открытое поле. А два месяца спустя начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, якобы, договорился с российскими генералами о «зеленом коридоре» для выхода украинских войск из Иловайска. Там бойцов ВСУ снова «расстреливали как в тире кадровые российские военнослужащие». Руководитель Генштаба заявил, что доверял россиянам.

«После Зеленополья, Ил-76, оккупации Крыма. Доверял. А через полгода тот же Муженко заявил, что «российская армия не воюет на Донбассе». Сегодня годовщина расстрела украинскцев в Зеленополье. Вспоминайте ее когда вы услышите очередные крики о реванше. От тех кто сдавал Независимость Украины в далеком 2014 Вспоминайте ее когда с вами захочет «поговорить» РФ на очередном телемоста. Царство небесное погибшим украинским воинам», — подытожил Семен Семенченко.

Источник: https://politeka.net