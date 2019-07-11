Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»

11.07.2019 11:03

Сегодня утром на блокпостах Донецкой области, подконтрольных НВФ «ДНР», зафиксированы не слишком большие очереди. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Так на Бахмутском направлении в 09:20 собралось около 170 авто и 450 человек пешей очереди:

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.20 на пункте пропуска 170 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»

При этом на Марьинском направлении на КПП Каргил сегодня пропускают по 6 машин в 10- 15 минут:

«На Каргиле в Украину в 5−30 на спуске с моста. Сейчас на мост уходит края не видно. Пускают по 6 машин в 10 — 15 мин. За 35 мин 3 раза запустили» «5.20 основная середина моста, льгота почти до моста»

На КПП «Еленовка», на Мариупольском направлении сегодня довольно много машин:

«Еленовка как всегда. 4й пластиковый горшок.

Льготы почти второй»

На Мариупольском направлении в Гнутово сегодня из-за обстрела на Октябре прерывали пропуск машин около 08:00, однако уже около 10: 00 работа КПВВ возобновилась: