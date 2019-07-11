Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»

11.07.2019 11:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10&#8722;15 мин»

Сегодня утром на блокпостах Донецкой области, подконтрольных НВФ «ДНР», зафиксированы не слишком большие очереди. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Так на Бахмутском направлении в 09:20 собралось около 170 авто и 450 человек пешей очереди:

«КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.20 на пункте пропуска 170 автомобилей, 53 автобусов и микроавтобусов, до 450 человек пешей очереди»

При этом на Марьинском направлении на КПП Каргил сегодня пропускают по 6 машин в 10- 15 минут:

«На Каргиле в Украину в 5−30 на спуске с моста. Сейчас на мост уходит края не видно. Пускают по 6 машин в 10 — 15 мин. За 35 мин 3 раза запустили»

«5.20 основная середина моста, льгота почти до моста»

На КПП «Еленовка»на Мариупольском направлении сегодня довольно много машин:

«Еленовка как всегда. 4й пластиковый горшок.
Льготы почти второй»

На Мариупольском направлении в Гнутово сегодня из-за обстрела на Октябре прерывали пропуск машин около 08:00, однако уже около 10: 00 работа КПВВ возобновилась:

«На октябре тихо машин штук 70»

«Октябрь в Украину общая до знака (дом), льгота до предупреждения о минах. Пускают примерно по 3 машины с общей и со льготной»

«Ехали на Гнутово, в 8.15 не доезжая 0 го ДНР нас остановили. Дальше не пускают, сказали идет обстрел»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх