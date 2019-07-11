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В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО
Выплачивать пенсии жителям неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей до возвращения их под контроль украинской власти — невозможно. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
Так, чиновник отметил:
«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины».
Кроме того, Черныш подчеркнул, что выплачивать пенсий жителям ОРДЛО сложно и из-за невыплаты налогов предприятиями, захваченными членами НВФ:
«Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что „отжали“ предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги … Предприятия которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Кабмин, ОРДЛО, пенсии
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