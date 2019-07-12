Блестящая операция ВСУ: уничтожение артиллерии боевиков

12.07.2019 12:11

Украинские военные продолжают уничтожать технику боевиков на Донбассе. На этот раз бойцы Объединенных сил нанесли мощный удар на Донецком направлении по вражеской артиллерии.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ под псевдонимом Dmitriy Muller, передает segodnya.ua.

По его словам, недавно, в районе населенного пункта Водяное одно из подразделений ВСУ провело блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерийской группы противника.

"В ходе скоординированной работы было уничтожено 1 САУ (самоходная артиллерийская установка – ред.) 2С1 "Гвоздика", повреждено несколько единиц боевой техники и не самых умных "организмов". Результат: "караван-300" уходит на восток, оставив за собой груды выгоревшего металлолома", – написал Muller.