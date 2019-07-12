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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» в Горловке запретили медикам давать информацию наблюдателям СММ ОБСЕ

12.07.2019 11:49
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Боевики «ДНР» в Горловке запретили медикам давать информацию наблюдателям СММ ОБСЕ

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке запрещают медицинским работникам давать какую-либо информацию наблюдателям СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Медработники больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказались предоставить членам патруля Миссии информацию о жертве среди гражданского населения без разрешения лиц, осуществляющих фактический контроль».



Теги: Донбасс, Горловка, информация, запрет, ОБСЕ, больница, ДНР, боевики, медики
 
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