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Боевики «ДНР» в Горловке запретили медикам давать информацию наблюдателям СММ ОБСЕ
12.07.2019 11:49
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке запрещают медицинским работникам давать какую-либо информацию наблюдателям СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Медработники больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказались предоставить членам патруля Миссии информацию о жертве среди гражданского населения без разрешения лиц, осуществляющих фактический контроль».
Теги: Донбасс, Горловка, информация, запрет, ОБСЕ, больница, ДНР, боевики, медики
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