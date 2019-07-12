Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском

12.07.2019 13:45

В Азовском море между временно оккупированными н.п. Седово и Новоазовск нашли мертвыми двоих рыбаков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Накануне, 10 июля 2019 года, около 11:00, на временно оккупированной территории Донецкой области между населенными пунктами Седово и Новоазовск двое местных жителей 1963 и 1964 года рождения на лодке «Ясь» вышли в Азовское море ловить рыбу. Через некоторое время тела мужчин без признаков жизни и их лодка были извлечены спасателями «МЧС ДНР» из воды.

Местные «источники» заявляют, что причина гибели мужчин устанавливается.