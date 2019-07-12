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Двух рыбаков нашли мертвыми между Седово и Новоазовском
12.07.2019 13:45
В Азовском море между временно оккупированными н.п. Седово и Новоазовск нашли мертвыми двоих рыбаков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Накануне, 10 июля 2019 года, около 11:00, на временно оккупированной территории Донецкой области между населенными пунктами Седово и Новоазовск двое местных жителей 1963 и 1964 года рождения на лодке «Ясь» вышли в Азовское море ловить рыбу. Через некоторое время тела мужчин без признаков жизни и их лодка были извлечены спасателями «МЧС ДНР» из воды.
Местные «источники» заявляют, что причина гибели мужчин устанавливается.
Теги: Донбасс, Новоазовск, Седово, погибли, рыбаки
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