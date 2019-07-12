На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель

12.07.2019 08:29

В населенном пункте Чермалык Донецкой области 11 июля около 21:00 скончался мирный житель в результате обстрела НВФ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

По данным штаба, во время вражеского артиллерийского обстрела снаряд упал во дворе дома, из-за чего житель 1970 года рождения получил травмы и был госпитализирован военными медиками одной из частей ОС. От полученных травм мужчина скончался.