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На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель
12.07.2019 08:29
В населенном пункте Чермалык Донецкой области 11 июля около 21:00 скончался мирный житель в результате обстрела НВФ.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
По данным штаба, во время вражеского артиллерийского обстрела снаряд упал во дворе дома, из-за чего житель 1970 года рождения получил травмы и был госпитализирован военными медиками одной из частей ОС. От полученных травм мужчина скончался.
Теги: Донбасс, мужчина, госпитализация, гибель, обстрел, Чермалык, НВФ, ООС
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